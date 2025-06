Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Garagenbrand

Nienburg (ots)

(Thi) Am heutigen Tag (05.06.2025) wurde gegen 12:36 Uhr Qualm aus einer Garage an der postalischen Anschrift Lübecker Straße 10E in 31582 Nienburg gemeldet. Erste eintreffende Beamte bestätigten eine brennende Garage an einem Wohnhaus. Eine am Brandort gemeldete Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt vor dem Objekt. Drei weitere Bewohner waren ortsabwesend. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen der Feuerwehr breitete sich der Brand in der Garage zunächst weiter aus, sodass der Brand drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Ein angrenzender Gartenzaun und Gartenhütte wurden ebenfalls beschädigt bzw. zerstört.

Das Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Der geschätzte Schaden beträgt über 100.000EUR.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Rundfunkmeldung abgesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell