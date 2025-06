Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildwechsel mit Konsequenzen

Reichenbach (ots)

Der Fahrer eines Volkswagen befuhr am Donnerstag, um 12 Uhr, die Bundesstraße 84 vom Harthaus in Richtung Bad Langensalza. Nach Angaben des Autofahrers wechselte ein Wildschwein die Fahrbahn. Beim Versuch dem Tier auszuweichen fuhr der Mann in den linken Straßengraben. Hierbei verletzte sich der VW-Fahrer, sodass er in das nächstgelegene Klinikum gebracht werden musste. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es kam zu Einschränkungen des Verkehrs.

