FW Borgentreich: Starkregenereignis in Borgentreich - Bühne. Viele Keller wurde überflutet.

Borgentreich (ots)

Am 01.08 24 wurde die Feuerwehr Borgentreich nach Bühne gerufen. Ein Starkregen ging über dem Ort nieder und überflutete einen Bereich von Bühne. In den Straßen stand das Wasser teilweise 1,5m hoch und sehr viele Keller, Wohnungen und Garagen liefen voll Wasser. In vereinzelten Kellern stand das Wasser bis unter die Decke. Bei einigen Häusern musste der Strom abgestellt werden, weil der Wasserstand die Elektroverteilung, des Hauses, erreichte. Es wurde in der Gemeindehalle eine Betreuungsstelle aufgebaut, um Einsatzkräfte sowie Bewohner zu versorgen. Ein Bewohner musste von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet werden, da der Strom in diesem Haus ausgefallen war und er an einem Beatmungsgerät angeschlossen war. Weiterhin wurde ein PKW, mit Elektroantrieb, aus einer überfluteten Garage entfernt. Dieser wurde dann von einem Spezialunternehmen abgeholt, da nicht sichergestellt werden konnte das die Hochvoltbatterie Schaden genommen hat. Die Feuerwehr Borgentreich war mit 86 Einsatzkräften 10h Stunden im Einsatz und arbeitet 43 Einsätze ab. Im Einsatz waren: LZ Borgentreich, LG Lütgeneder, LG Großeneder, LG Rösebeck, LG Körbecke, LG Manrode, LG Muddenhagen, LG Bühne, DRK Bühne, LG Haarbrück, EAM, Strassen NRW, Bauhof Stadt Borgentreich, Polizei Kreis HX, Rettungsdienst Kreis HX

