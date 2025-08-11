PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Motorrad von der Straße abgekommen

Schleusegrund (ots)

Sonntagmittag befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Gießübel in Richtung Masserberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam der junge Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro, ein Fremdschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

