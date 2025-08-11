LPI-SHL: Mit dem Motorrad von der Straße abgekommen
Schleusegrund (ots)
Sonntagmittag befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Gießübel in Richtung Masserberg. Aus bislang unbekannter Ursache kam der junge Mann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro, ein Fremdschaden entstand nicht.
