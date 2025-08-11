LPI-SHL: Mit Radfahrer zusammengeprallt
Suhl (ots)
Ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Sonntagabend die Straße "Bocksberg" in Suhl in Richtung Lauter. Ihm kam ein Honda entgegen. Dessen 65-jähriger Fahrer konnte nicht mehr reagieren und prallte frontal mit dem Radler zusammen. Der Mann wurde in die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
