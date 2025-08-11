Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus an Schutzhütte

Suhl (ots)

Ca. 1.500 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einer Schutzhütte in der Bocksbergstraße in Suhl-Goldlauter. Sie versuchten zunächst die im Boden verankerte Sitzbank zu entwenden, scheiterten allerdings und ließen die halb herausgerissene Bank zurück. Danach machten sie sich an der Eingangstür der Schutzhütte zu schaffen und beschädigten diese derart, dass sie nur noch schwer zu öffnen geht. Auch an einem mit Rollladen versehenen Holzunterstand tobten sich die Täter aus. Die Polizei hat die Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag- bis Sonntagnachmittag etwas gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0206756/2025.

