Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped übersehen - zwei Verletzte

Suhl (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer wollte Sonntagmittag vom Weg, der vom Sportplatz in Albrechts führt, nach links auf den Aschenhofweg in Richtung Albrechts auffahren. Dabei übersah er ein Moped, was mit zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen besetzt war. Die junge Fahrerin versuchte noch zu bremsen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die beiden Jugendlichen vom Moped geschleudert wurden. Sie verletzten sich leicht und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und wurde durch Familienangehörige abgeholt.

