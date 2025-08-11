LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim
Meiningen (ots)
Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in ein Vereinsheim im Maßfelder Weg in Meiningen ein. Er durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete schließlich eine Getränkekasse. Ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0206534/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell