LPI-SHL: Betrunken im Auto unterwegs
Barchfeld (ots)
Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagnacht (11.08.2025) einen 39-jährigen Autofahrer im Vorwerk in Barchfeld. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,14 Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell