Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken im Auto unterwegs

Barchfeld (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagnacht (11.08.2025) einen 39-jährigen Autofahrer im Vorwerk in Barchfeld. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,14 Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

