Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Strohdieb

Meiningen (ots)

Nicht schlecht geguckt hat Montagmittag ein 49-jähriger Landwirt. Er hat eine 7,5 Hektar große Fläche auf dem Johannesberg in Meiningen gepachtet und auf dieser Winterweizen angebaut. Als er nun nach seinem Feld schauen wollte, war weit und breit nichts mehr von dem Winterweizen zu sehen. Ein Unbekannter erntete das Feld in der Zeit vom 01.08.2025 bis Montagmittag komplett ab und transportierte die entstandenen Strohballen sowie Metallstangen, die das Feld eingegrenzt haben, ab. Ein Schaden von ca. 9.000 Euro entstand. Die Ermittlungen zum Strohdieb dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0207961/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

