LPI-SHL: Steckdose mit Bauschaum verstopft
Meiningen (ots)
Unbekannte Täter zogen in der Zeit von Samstagabend, 21:00 Uhr, bis Montagmorgen den Stecker einer Kartonpresse aus der Steckdose und sprühten Baumschaum in den elektrischen Anschluss. Das Gerät, welches im Bereich des Wareneingangs eines Einkaufsmarktes in der Werrastraße in Meiningen steht, wurde nicht beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 60 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0207022/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell