Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht 131/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 11.05.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Kirchhoven - versuchter Einbruch in Kapelle

In dem Tatzeitraum vom 09.05.2025, 17:00 Uhr bis zum 10.05.2025, 17:30 Uhr wurde versucht das Eisentor einer Kapelle, die sich zwischen den Ortschaften Haaren und Kirchhoven befindet, gewaltsam zu öffnen. Zudem wurden sakrale Gegenstände der Kapelle beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Geilenkirchen - schwerer Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 09.05.2025, 21:00 Uhr bis zum 10.05.2025, 11:00 Uhr gewaltsam in einen geparkten Pkw an der Straße Am Sonnenhügel ein. Hierzu schlugen sie eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Inneren eine Tasche.

In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in beiden Fällen das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Dieses ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

i.A. Busch, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell