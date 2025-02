POL-PDLD: Kirrweiler - Versuchter Einbruch in Firmengeschäft

Germersheim/Rülzheim (ots) - Am Mittwoch, den 06.02.2025, wurden an zwei Schulen in Germersheim Infoveranstaltungen der Polizeiinspektion Germersheim in jeweils einer Klasse durchgeführt. Die Beamten klärten die Schüler über das Studium bei der Polizei, die Voraussetzungen hierfür und den polizeilichen Alltag auf. Die Schüler und Schülerinnen zeigten sich interessiert. Bei Interesse am Polizeiberuf stehen die ...

