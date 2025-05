Selfkant-Tüddern (ots) - Zwischen dem 6. Mai (Dienstag), 19.40 Uhr, und dem 7. Mai (Mittwoch), 09.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Sittarder Straße gewaltsam Zugang in den Laderaum eines Handwerkerfahrzeugs und stahlen einen Kompressor. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr