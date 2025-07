Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Mülltonnen in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

In Bookholzberg sind am Montag, 14. Juli 2025, gegen 00:15 Uhr, Mülltonnen unter einem Carport in Brand geraten.

Die alarmierte Feuerwehr aus Bookholzberg rückte mit 24 Einsatzkräften zum gemeldeten Brandort im Holunderweg aus. Bei ihrem Eintreffen hatten Bewohner des Einfamilienhauses das Feuer bereits bekämpft, so dass lediglich abschließende Löscharbeiten durchzuführen waren.

Durch das Feuer wurden drei Mülltonnen zerstört. Zudem wurden ein in der Nähe abgestelltes Auto, die Dachverkleidung des Carports und eine angrenzende Hauswand leicht beschädigt. Brandursächlich könnte die Entsorgung noch warmer Asche gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell