POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne

Delmenhorst (ots) - Ein an der Hunoldstraße in Hundsmühlen liegender Kiosk war am Sonnabend, 12.07.2025, gegen 20:20 Uhr das Ziel eines Raubes. Der maskierte Täter betrat dabei den Kiosk und bedrohte unter Vorhalt eines Messers den zu dem Zeitpunkt alleine anwesenden 19-jährigen Angestellten. Anschließend ...

mehr