POL-OG: Ringsheim - Verdacht Gasaustritt in Supermarkt

Ringsheim (ots)

Am Freitagabend wurde in einem Supermarkt in Ringsheim ein möglicher Gasaustritt gemeldet. Daraufhin rückten umgehend die Feuerwehren aus Ringsheim und Lahr sowie die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Zur Sicherheit der Bevölkerung und des Personals wurde das Gebäude vollständig evakuiert und durch die Feuerwehr überprüft. Während der Überprüfungsmaßnahmen musste der Durchgangsverkehr im betroffenen Bereich vorübergehend gesperrt werden. Nachdem kein Gasaustritt festgestellt werden konnte, wurden die Straßensperrungen wieder aufgehoben und der Supermarkt für den Kundenverkehr freigegeben. /afk

