Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Sportheim eingebrochen

Von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in ein Sportheim im Stadtteil Unterweiler ein.

Ulm (ots)

Nach den ersten Erkenntnissen fand der Einbruch wohl zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr statt. Die Unbekannten schlugen bei einem Sportheim in der Greutstraße die Glasscheibe einer Tür ein. So gelangten sie in das Gebäude. Nachdem die Einbrecher im Gebäude eine weitere Tür gewaltsam und komplett mit Zarge aus der Wand rissen, gelangten sie in das Büro. Dort fanden sie einen Tresor. Den nahmen die Täter mit und flüchteten unerkannt. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Tel. 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

