Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Unfallverursacher kann in Butjadingen nach Flucht gestellt werden ++ keine Fahrerlaubnis ++ Pkw unbefugt genutzt

Delmenhorst (ots)

Auf der Bovinger Straße in Butjadingen kam es am Sonnabend, 12.07.2025, gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alkoholisierte, alleinbeteiligte Verursacher zunächst zu Fuß flüchtete, im Nahbereich aber von der Polizei gestellt werden konnte. Ein 39-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland befuhr die Bovinger Straße in Richtung Burhaver Straße, kam mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Zeugen, die gesehen hatten, wie der Verusacher anschließend zu Fuß unerlaubt vom Unfallort geflüchtet war, verständigten die Polizei. So konnte der 39-Jährige, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und den Pkw unbefugt genutzt hatte, im Nahbereich gestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

