Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raub unter Vorhalt eines Messers in Hundsmühlen ++ Tageseinnahmen des Kiosks geraubt ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein an der Hunoldstraße in Hundsmühlen liegender Kiosk war am Sonnabend, 12.07.2025, gegen 20:20 Uhr das Ziel eines Raubes. Der maskierte Täter betrat dabei den Kiosk und bedrohte unter Vorhalt eines Messers den zu dem Zeitpunkt alleine anwesenden 19-jährigen Angestellten. Anschließend raubte er die Tageseinnahmen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Der männliche Täter war dunkel gekleidet, trug weiße Schuhe und wird auf eine Körpergröße von ca. 190cm geschätzt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Tel.-nr. 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell