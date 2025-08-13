LPI-SHL: Vier Verletzte nach Unfall
Fambach (ots)
Am frühen Dienstagabend fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Straße "Oelmühle" von Fambach kommend in Richtung Breitungen. An der abknickenden Vorfahrtsstraße übersah er eine bevorrechtigte 21-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch die beiden Mitfahrer der Frau im Alter von jeweils 17 Jahren leicht verletzt wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.
