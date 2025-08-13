Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall weitergefahren

Wallbach (ots)

Ein Autofahrer kam Dienstagmittag im Bereich einer Baustelle in Wallbach von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen das Fallrohr einer Dachrinne sowie einen Grenzstein, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt mit einem beschädigten Reifen pflichtwidrig fort, konnte jedoch wenig später festgestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Es folgten zwei Blutentnahmen und die Sicherstellung des Führerscheins.

