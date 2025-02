Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A 81 Gemarkung Gerlingen: Engelbergtunnel in beide Fahrtrichtung gesperrt -Erstmeldung-

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, gegen 03:52 Uhr, wurden im Engelbergtunnel in der Weströhre (Fahrtrichtung Stuttgart), durch einen Sattelzug sicherheitsrelevante Einrichtungen beschädigt, so dass beide Fahrtrichtungen im Tunnel gesperrt werden mussten. Die Oströhre (Fahrtrichtung Würzburg) soll in Kürze wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Stuttgart ist an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach eine Ausleitung eingerichtet. Die Sperrung der Weströhre wird sich aufgrund der Reparaturmaßnahmen noch bis in den Vormittag ziehen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren. Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Stuttgart. Es wird nachberichtet.

