Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Am Dienstag,03.06.2025, gegen 09:40 Uhr ereignete sich in der Straße Am Markt in Konz eine Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallgeschädigte hielt verkehrsbedingt mit seinem PKW, einem blauen Ford, am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Markt, auf Höhe der dortigen Sparkassenfiliale. Zugleich fuhr die Unfallverursacherin mit einem weißen PKW vom dortigen Parkplatz rückwärts aus der Queraufstellung in die Straße Am Markt ein. Hierbei übersah sie den PKW des Unfallgeschädigten, weshalb es zu einer leichten Kollision zwischen dem linken Fahrzeugheck der Unfallverursacherin und dem hinteren linken Radkasten des Geschädigten kam. Anschließend entfernte sich die Verursacherin in Richtung Schillerstraße ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell