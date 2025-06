Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw streift Bauarbeiter in Baustelle

Reinsfeld (ots)

Am 03.06.2025 kam es in der Hunsrückstraße in Reinsfeld gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Bauarbeiter leicht verletzt wurde. Ein weißer Audi befuhr die Baustelle in Richtung B407 und streifte den Mann im Vorbeifahren am Arm, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich die Autofahrer von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (06503-91510).

