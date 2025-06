Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Trier (ots)

Auf der L 47 in Trier-Quint ereignete sich am Dienstag, dem 03.06.2025, gegen 12:20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW, infolgedessen zwei Personen verletzt wurden, davon eine Person schwer. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge, befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem PKW die L 47, aus Richtung Schweich kommend, in Fahrtrichtung Trier-Quint und geriet in der Ortslage Trier-Quint aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte sie frontal mit zwei entgegenkommenden PKW. Die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden PKW verletzte sich leicht, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Die Fahrzeugführerin des ersten entgegenkommenden Fahrzeuges verletzte sich schwer. Die Fahrzeugführerin des zweiten entgegenkommenden Fahrzeuges blieb ebenfalls unverletzt. Die Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Die beiden verletzten Personen wurden jeweils mit einem Krankenwagen in eines der Umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die L 47 war im Bereich der Unfallörtlichkeit für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Schweich, die Berufsfeuerwehr Trier, das Deutsche Rote Kreuz sowie die Straßenmeisterei Trier.

