LPI-SHL: Unfall mit tragischem Ausgang

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann besprühte Dienstagabend gegen 22:20 Uhr mehrere Objekte, darunter Strom- und Telekommunikationskästen sowie Postkästen, in der Meininger Innenstadt mit roter Sprühfarbe. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugen beschrieben ihn als etwa 180 cm großen kräftigen Mann, der mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet war. Er hatte einen Rucksack bei sich. Die Höhe ...

