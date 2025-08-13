LPI-SHL: Schaden an der Fensterscheibe
Oberhof (ots)
In der Zeit von Montagabend, 20:00 Uhr, bis Dienstagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Tambacher Straße in Oberhof. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0209235/2025 entgegen.
