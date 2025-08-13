PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden an der Fensterscheibe

Oberhof (ots)

In der Zeit von Montagabend, 20:00 Uhr, bis Dienstagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Tambacher Straße in Oberhof. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0209235/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

