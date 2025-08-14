LPI-SHL: Promille-Verstoß
Schmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag (14.08.2025) eine 25-jährige Autofahrerin in Schmalkalden. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Die Frau erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
