Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung vor dem Einkaufsmarkt

Eisfeld (ots)

Mittwochnachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache vor dem Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Georgstraße in Eisfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren und einem 61-Jährigen. Sowohl ein 14-Jähriger als auch der 61-Jährige wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer wechselseitigen Körperverletzung und bittet Zeugen der Streitigkeit, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0209990/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

