Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl im Einkaufsmarkt

Meiningen (ots)

Ein 33-jähriger Mann betrat Donnerstagabend einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Er steckte sich Waren in seine Hosentaschen und wollte das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Einer Angestellten fiel die Tat auf, sie lief dem Dieb hinterher und sprach ihn an. Der Mann warf daraufhin eine Bierflasche nach der Frau und flüchtete. Glücklicherweise wurde sie nicht getroffen. Die Beschreibung seiner Person war allerdings so gut, dass die eingesetzten Beamten den Mann kurze Zeit später aufgreifen und vorläufig festnehmen konnten. Es wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

