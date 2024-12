Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall im Rückwärtsgang!

Oberhausen (ots)

Am Freitag (13.12.) stieg ein Ehepaar (70 und 66 Jahre alt) aus einem Taxi auf der Helmholtzstraße aus, als völlig unvermittelt ein schwarzer SUV auftauchte. Dieser befuhr die Helmholtzstraße in Richtung der Mülheimer Straße im Rückwärtsgang und stieß gegen die Beine des geschockten Ehepaars. Die 70-jährige Oberhausenerin und ihr Mann stürzten daraufhin zu Boden, wobei sie sich leicht verletzten. Der BMW-Fahrer, der nach Zeugenaussagen allein unterwegs war, hielt kurz an und raste dann mit quietschenden Reifen in Richtung Friedrich-Karl-Straße. Zeugen konnten noch ein Dortmunder Kennzeichen erkennen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun den Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder einen Hinweis auf die Identität des Unfallflüchtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

