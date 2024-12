Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Trickdiebstahl aus Wohnung - Mehrere tausend Euro entwendet

Oberhausen (ots)

Die Polizei weist immer wieder darauf hin, dass man nie unbekannte Personen in sein Haus/seine Wohnung lassen sollte, so auch in einer gestrigen Pressemitteilung. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu Szenarien, in denen es Tätern abermals gelingt, diesen Zutritt zu erlangen, so geschehen am gestrigen Tage (09.12.): Gegen 11:50 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür eines 88-jährigen Oberhauseners und spiegelte ihm vor, dass sie die neu eingezogene Nachbarin sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs begleitete die unbekannte Täterin den 88-Jährigen dann unter einem Vorwand in seine Wohnung. Hier wurde er in ein Gespräch verwickelt, sodass sowohl er als auch seine 88-jährige Frau nicht mitbekamen, dass während des Gesprächs zwei weitere Personen die gemeinsame Wohnung betreten hatten und nun damit begannen, die Wohnung zu durchsuchen. Erst, als die zwei Täterinnen und der Täter die Wohnung verließen, ahnte das 88-jährige Paar, was ihnen soeben zugestoßen war; denn nebst einer Goldmünze entwendete das Trio mehrere tausend Euro an Bargeld aus der Wohnung.

Eine der tatverdächtigen Frauen konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 cm groß,

- 30-40 Jahre alt,

- osteuropäisches Erscheinungsbild,

- schwarzer Wintermantel,

- schwarze Haare,

- dicke, aufgespritzte, rote Lippen,

- deutschsprachig mit Akzent.

Haben Sie am 09.12. zwischen 11:30 und 12:00 Uhr verdächtige Feststellungen rund um die Kyffhäuserstraße getroffen oder können Sie sonstige Hinweise auf den/die Täter(in) geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208/826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

