Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht

Edesheim (ots)

In der Nacht vom 13.06.2025 (ca.22 Uhr) auf den 14.06.2025 (ca. 8 Uhr) kam es in im Ortsbereich Edesheim zu mehreren Diebstählen von Kfz-Kennzeichenschildern. In allen Fällen wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter piedenkoben@polizei.rlp.de oder 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

