POL-PDLD: Eine Familie im Taumel des Alkohols

Maikammer und Edenkoben (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen war am Abend des 13.06.2025 mit ihrem Fahrrad in Maikammer unterwegs. Beim Absteigen stürzte sie und zog sich leichte Schürfwunden an den Beinen zu. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie mit zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde sie von ihren Kindern abgeholt. Kurze Zeit später wurde die Familie mit ihrem Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer befand sich hierbei der 59-jährige Sohn, der ebenfalls alkoholisiert war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde für die Durchführung weiterer Tests auf die Dienststelle gebracht. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegen seine Mutter ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell