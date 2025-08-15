LPI-SHL: Auto komplett kaputt - es war einfach zu eng
Heubach (ots)
Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Ernst-Thälmann-Straße in Heubach in Richtung Einsiedel. Ihm kam ein Skoda-Fahrer entgegen, der extra stoppte, um den Laster samt Anhänger passieren zu lassen. Der Brummi-Fahrer schätzte allerdings den Abstand verkehrt ein und kollidierte mit der gesamten linken Fahrzeugseite des Skoda. Am Lkw entstand etwa 1.500 Euro, am Pkw hingegen etwa 20.000 Euro Sachschaden. Das Auto war so kaputt, dass es abgeschleppt werden musste.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell