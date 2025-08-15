PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Auto komplett kaputt - es war einfach zu eng

Heubach (ots)

Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Ernst-Thälmann-Straße in Heubach in Richtung Einsiedel. Ihm kam ein Skoda-Fahrer entgegen, der extra stoppte, um den Laster samt Anhänger passieren zu lassen. Der Brummi-Fahrer schätzte allerdings den Abstand verkehrt ein und kollidierte mit der gesamten linken Fahrzeugseite des Skoda. Am Lkw entstand etwa 1.500 Euro, am Pkw hingegen etwa 20.000 Euro Sachschaden. Das Auto war so kaputt, dass es abgeschleppt werden musste.

Das könnte Sie auch interessieren