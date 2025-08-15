Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler beschimpfte und verfolgte

Meiningen (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr bereits am 24.07.2025 gegen 18:05 Uhr die Leipziger Straße in Meiningen in Richtung eines Einkaufszentrums. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs fuhr vor ihr ein Radler, der ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Die Frau stoppte ebenfalls, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin der Mann wüste Beschimpfungen in Richtung der Frau rief. Es kam zum kurzen Wortgefecht. Die Frau bat den unbekannten Radfahrer einfach weiterzufahren. Daraufhin wurde der Zorn des Mannes größer und er verfolgte die Autofahrerin über den gesamten Parkplatz. Die Beschimpfungen wurden nicht weniger. Daraufhin entschied die Frau, den Parkplatz zu verlassen, doch auch hier folgte der Radler. Weil die Ampel Rot war hielt sie an und als der Unbekannte die Autofahrerin eingeholt hatte, versuchte er sogar ihre Autotür zu öffnen. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 35 bis 40 Jahre - schlanke Gestalt - kurz rasierte Haare - verschiedene Tattoos (auch an den Beinen) - bekleidet mit einem gelblichen T-Shirt, dunkler kurzer Hose, Arbeitsschuhen, einer verspiegelten Pilotenbrille - er fuhr ein dunkles Herrenfahrrad

Den Angaben des Frau nach haben mehrere Passanten den Vorfall gesehen. Diese werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0191870/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

