PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler beschimpfte und verfolgte

Meiningen (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr bereits am 24.07.2025 gegen 18:05 Uhr die Leipziger Straße in Meiningen in Richtung eines Einkaufszentrums. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs fuhr vor ihr ein Radler, der ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Die Frau stoppte ebenfalls, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin der Mann wüste Beschimpfungen in Richtung der Frau rief. Es kam zum kurzen Wortgefecht. Die Frau bat den unbekannten Radfahrer einfach weiterzufahren. Daraufhin wurde der Zorn des Mannes größer und er verfolgte die Autofahrerin über den gesamten Parkplatz. Die Beschimpfungen wurden nicht weniger. Daraufhin entschied die Frau, den Parkplatz zu verlassen, doch auch hier folgte der Radler. Weil die Ampel Rot war hielt sie an und als der Unbekannte die Autofahrerin eingeholt hatte, versuchte er sogar ihre Autotür zu öffnen. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - 35 bis 40 Jahre
   - schlanke Gestalt
   - kurz rasierte Haare
   - verschiedene Tattoos (auch an den Beinen)
   - bekleidet mit einem gelblichen T-Shirt, dunkler kurzer Hose, 
     Arbeitsschuhen, einer verspiegelten Pilotenbrille
   - er fuhr ein dunkles Herrenfahrrad

Den Angaben des Frau nach haben mehrere Passanten den Vorfall gesehen. Diese werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0191870/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:13

    LPI-SHL: Wohnungseinbruch

    Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ein. Er durchsuchte und verwüstete mehrere Räume und entwendete eine Geldkassette samt Inhalt. Wie der Täter in das Haus und die Wohnung gelangte ist noch nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:13

    LPI-SHL: Einbruchsversuch

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Dezember 2024 bis 13.08.2025 in eine Garage Am Schwarzen Wasser in Suhl einzubrechen. Er beschädigte neben der Tür auch das Schloss. In die Garage gelangte er nicht. Von der Garage baute der Unbekannte allerdings ein Vorhängeschloss und zwei Lüftungsbleche ab und nahm diese mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:12

    LPI-SHL: Betrüger mit neuer Version des Schockanrufes

    Schmalkalden (ots) - Betrüger versuchen jeden Tag, ahnungslose Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Immer neue, perfide Maschen werden genutzt, um Ängste zu schüren und die Opfer am Telefon zu unüberlegten Handlungen zu bringen. So auch am Dienstag in Schmalkalden. Unbekannte riefen bei einer Dame zunächst auf dem Mobiltelefon an. Es meldete sich ein angeblicher Arzt des Klinikums aus Jena. Er teilte der Frau mit, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren