LPI-SHL: Verkehrsunfall
Suhl (ots)
Am 15.08.2025, gegen 17.10 Uhr befuhr ein 71jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße zwischen Benshausen und Suhl-Albrechts. In einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro.
