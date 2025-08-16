PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 15.08.2025, gegen 17.10 Uhr befuhr ein 71jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße zwischen Benshausen und Suhl-Albrechts. In einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 13:23

    LPI-SHL: Radler beschimpfte und verfolgte

    Meiningen (ots) - Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr bereits am 24.07.2025 gegen 18:05 Uhr die Leipziger Straße in Meiningen in Richtung eines Einkaufszentrums. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs fuhr vor ihr ein Radler, der ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Die Frau stoppte ebenfalls, um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin der Mann wüste Beschimpfungen in Richtung der Frau rief. Es kam zum kurzen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:13

    LPI-SHL: Wohnungseinbruch

    Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:15 Uhr in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl ein. Er durchsuchte und verwüstete mehrere Räume und entwendete eine Geldkassette samt Inhalt. Wie der Täter in das Haus und die Wohnung gelangte ist noch nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:13

    LPI-SHL: Einbruchsversuch

    Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Dezember 2024 bis 13.08.2025 in eine Garage Am Schwarzen Wasser in Suhl einzubrechen. Er beschädigte neben der Tür auch das Schloss. In die Garage gelangte er nicht. Von der Garage baute der Unbekannte allerdings ein Vorhängeschloss und zwei Lüftungsbleche ab und nahm diese mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des ...

    mehr
