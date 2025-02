POL-MG: Audi im Stadtteil Dahl entwendet

Viersen / Mönchengladbach (ots) - Wahlplakate entwendet | Staatsschutz ermittelt Am Freitag, 7. Februar, hat ein 56-Jähriger mehrere Wahlplakate an der Industriestraße in Schwalmtal-Waldniel entwendet. Ein Zeuge beobachtete ihn bei der Tat und informierte die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand entfernte der Brüggener am frühen Abend insgesamt acht Wahlplakate. Diese legte er im Anschluss in sein Auto. Ein ...

