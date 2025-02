Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wahlplakate in Schwalmtal entwendet | Staatsschutz ermittelt

Viersen / Mönchengladbach (ots)

Wahlplakate entwendet | Staatsschutz ermittelt

Am Freitag, 7. Februar, hat ein 56-Jähriger mehrere Wahlplakate an der Industriestraße in Schwalmtal-Waldniel entwendet. Ein Zeuge beobachtete ihn bei der Tat und informierte die Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entfernte der Brüggener am frühen Abend insgesamt acht Wahlplakate. Diese legte er im Anschluss in sein Auto. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Tatverdächtigen und leitete es an die Polizei weiter. Kurz darauf konnten die Beamten den Mann an seiner Wohnanschrift in Brüggen-Bracht antreffen. Die gestohlenen Wahlplakate konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Teile der Plakate waren mit GPS-Trackern versehen. Diese wurden im Bereich des Geländes eines Entsorgungsunternehmens geortet. Die Polizei konnte die zugehörigen Plakate bisher jedoch nicht auffinden.

Da es sich vermutlich um eine politisch motivierte Tat handelt, wurde der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach eingebunden. Dieser ermittelt gegen den Mann nun wegen Diebstahls. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell