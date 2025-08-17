PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradfahrer angefahren

Suhl (ots)

Am 16.08.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer den Werratalradweg im Zuge der B89 von Grimmelshausen kommend in Richtung Themar. Auf Höhe der Viadukt-Kreuzung in Kloster Veßra übersah ein 48-jähriger Fahrzeugführer von Kloster Veßra kommend beim Auffahren auf die B89 den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geeschleudert. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in die Notaufnahme verbracht. Durch das Tragen eines Fahrradhelms konnten hierbei wohl schwerere Verletzungen vermieden werden.

