Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kollision zwischen Rollerfahrer und Kind

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein vier Jahre alter Junge am Donnerstag (27.02.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17.50 Uhr in der Blücherstraße in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Vierjährige zwischen zwei parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn gesprungen. Ein 33 Jahre alter Motorroller-Fahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen, sodass er mit dem Kind kollidierte. Beide stürzten in der Folge, der 33-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

