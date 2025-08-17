LPI-SHL: Sachbeschädigung am Kfz
Suhl (ots)
Zwischen Donnerstag, dem 14.08.2025, 14:00 Uhr, und Freitag, dem 15.08.2025, 09:00 Uhr, kam es in 36414 Pferdsdorf, Ulsterstraße 4, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi A6. Ein bislang unbekannter Täter verursachte mit einem unbekannten Tatmittel einen etwa 30 cm langen Kratzer an der hinteren linken Tür. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat unter dem Aktenzeichen ST/0212015/2025 Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegengenommen.
