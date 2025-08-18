LPI-SHL: Zwei alkoholisierte Radfahrer erwischt
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Sonntagmorgen und Sonntagvormittag jeweils einen Radfahrer in Suhl. Bei einem Mann im Alter von 32 Jahren ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,85 Promille und bei einem anderen 32-Jährigen einen Wert von 1,93 Promille. Beide Männer durften nicht mehr weiterfahren und mussten die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sie erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
