PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei alkoholisierte Radfahrer erwischt

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Sonntagmorgen und Sonntagvormittag jeweils einen Radfahrer in Suhl. Bei einem Mann im Alter von 32 Jahren ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,85 Promille und bei einem anderen 32-Jährigen einen Wert von 1,93 Promille. Beide Männer durften nicht mehr weiterfahren und mussten die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sie erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:53

    LPI-SHL: Mit dem Motorrad gestürzt

    Etterwinden (ots) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer stürzte Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße zwischen Etterwinden und Kupfersuhl. Sowohl der Kradfahrer, als auch seine 18-jährige Sozia kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 11:45

    LPI-SHL: Sachbeschädigung in Pferdsdorf

    Suhl (ots) - Am Samstag, dem 16.08.2025, gegen 20:30 Uhr, wurde in der Lindenstraße in Pferdsdorf ein Pkw Kia cee'd beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte beide Türen der Fahrerseite auf einer Länge von etwa 80 cm mit einem bislang nicht bekannten Tatmittel. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 11:44

    LPI-SHL: Quadfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Suhl (ots) - Am Freitag, dem 15.08.2025, gegen 23:47 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzungen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 40-jährigen Quadfahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, den Fahrer erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren