Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau. Sie soll eine Seniorin zunächst in ein Gespräch verwickelt und anschließend ihre EC-Karte gestohlen haben.

Die bislang unbekannte Tatverdächtige sprach die 83-jährige Frau aus Gladbeck am 13.09.2024 gegen 12:15 Uhr vor einem Textilgeschäft auf der Horster Straße an. Im Verlaufe des Gesprächs nahm sie die EC-Karte der Seniorin aus der Handtasche, welche wiederum in der fest am Rollator befindlichen Tasche verstaut war. Am selben Tag wurde an einem Geldautomaten in Bottrop unberechtigt Geld mit der Karte abgehoben.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/155928

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell