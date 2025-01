Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Falscher Klempner bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann klingelte bei einer 85-Jährigen und gab sich als Handwerker aus. Er lenkte die Frau ab und entwendete Schmuck.

Der Tatverdächtige erschien am Dienstag gegen 13:00 Uhr an der Wohnungstür am Berliner Platz. Er erklärte der Frau, dass im Haus Arbeiten zu machen seien. Dazu sollte die 85-Jährige im Badezimmer das Wasser laufen lassen. Sie ließ dabei die Wohnungstür offen stehen. Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass der vermeintliche Handwerker weg war. Aus dem Schlafzimmer fehlten Schmuck und Bargeld.

Der Tatverdächtige konnte beschrieben werden: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm, schlank, dunkle Haare - im Nacken etwas länger, graue Kopfbedeckung (Baskenmütze), schwarze Kleidung, sprach deutsch

Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Unter dem folgenden Link finden Sie Tipps der Polizei gegen die Maschen von Betrügern: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell