POL-RE: Oer-Erkenschwick: 28-jährige Frau nach Unfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann klingelte bei einer 85-Jährigen und gab sich als Handwerker aus. Er lenkte die Frau ab und entwendete Schmuck. Der Tatverdächtige erschien am Dienstag gegen 13:00 Uhr an der Wohnungstür am Berliner Platz. Er erklärte der Frau, dass im Haus Arbeiten zu machen seien. Dazu sollte die 85-Jährige im Badezimmer das Wasser ...

