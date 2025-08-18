PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus dem Auto

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter eine Kettensäge der Marke "Husqvarna" sowie einen Schlüsselbund aus einem in der Reißmannstraße in Zella-Mehlis geparkten VW Transporters. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0213362/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

