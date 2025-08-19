Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Führerloser Lkw verursacht Schäden

Gaggenau (ots)

Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr kam es "Am alten Friedhof" zu einem ungewöhnlichen Unfall durch einen Lkw. Aus noch unbekannten Gründen löste sich nach wenigen Minuten die Bremse des Lkw, der zum Beladen abgestellt worden war und das Schwergewicht setzte sich während der Beladung selbständig in Bewegung. Das Fahrzeug rollte zunächst das Gefälle hinab gegen einen geparkten Pkw. Der mit Bauschutt beladene Lkw schob das Auto durch eine Gartenmauer auf das Grundstück eines Ahnwohners. Durch das Weiterrollen wurde anschließend der Gartenzaun eines zweiten Anwohners beschädigt, in dessen Vorgarten das Fahrzeuggespann schließlich zum Stillstand kam und dadurch auch ein Klettergerüst sowie eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen wurden. Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Sachschaden des Pkw beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell