PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Gebäudebrand, 2. Nachtragsmeldung

Appenweier (ots)

Nach dem Brand am Sonntagabend gehen die Ermittler der Kriminalpolizei derzeit von einer Brandstiftung aus. Demnach soll es am Abend in dem Haus zu einem verbalen Streit zwischen getrennt lebenden Eheleuten gekommen sein, worauf die dort wohnhafte Familie das Anwesen verlassen haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 43-jährige Ehemann dringend verdächtig, den Brand gelegt zu haben. Der Mann wurde deshalb unter Verdacht der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen und am Dienstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg die Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen, unterstützt durch Kriminaltechnik und einen Brandsachverständigen, sollen nun die Geschehnisse weiter aufklären.

/rs

Nachtragsmeldung vom Montag, 18.08.2025, 15:38 Uhr

Appenweier - Gebäudebrand, Nachtragsmeldung

Nach dem Brand am Sonntagabend sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und die Brandursachenforschung in vollem Gange. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Appenweier, unterstützt durch die Wehren aus Kehl und Renchen, waren mit 91 Wehrleuten bis in den frühen Morgen im Einsatz. Der Rettungsdienst stand mit 7 Einsatzkräften am Brandort bereit. Die Familie wurde durch die Gemeinde Appenweier anderweitig untergebracht. Nach derzeitigen Ermittlungen ist ein Zusammenhang mit einem Brand am 4. August 2025 in der Ortenauer Straße ausgeschlossen.

/rs

Ursprungsmeldung vom Montag, 18.8.25, 3:34 Uhr

Appenweier - Gebäudebrand

Am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr wurde von Anwohnern der Brand eines Hauses in der Straße "Am Kirchplatz" in Appenweier gemeldet. Beim Eintreffen der Wehrmänner stand das Wohnhaus und ein Nebengebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach derzeitigem Sachstand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandentstehung ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:46

    POL-OG: Oberkirch/Ödsbach - Schwer verletzt - Nachtragsmeldung-

    Oberkirch/Ödsbach (ots) - Die am 21. Juli 2025 im Bereich der Straße Laibach-Bergle verunfallte 69-jährige Radfahrerin ist am Dienstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. /al Pressemitteilung vom 22.07.2025, 7:37 Uhr POL-OG: Oberkirch/Ödsbach - Schwer verletzt Oberkirch/Ödsbach Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:35

    POL-OG: Seelbach - Zugeschlagen

    Seelbach (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montagabend, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:25 Uhr traf ein 39-Jähriger offenbar zufällig auf einen Jugendlichen auf dem Bolzplatz hinter der Sporthalle in der Ludwig-Auerbach-Straße. Aus noch nicht geklärten Gründen soll der Enddreißiger ein Streitgespräch mit dem 16-Jährigen angefangen und ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht und den Oberkörper ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren